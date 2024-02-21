Мэр Череповца борется с расклейщиками объявлений

[ Общество ]

Мэр Череповца Вадим Германов нашел новый способ борьбы с расклейщиками объявлений на улице. На предпринимателей теперь подают в суд за причинение ущерба. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Так, суд обязал выплатить почти 750 тысяч рублей индивидуального предпринимателя, который прошлым летом размещал рекламу на автобусных остановках в Череповце. Дело уже поступило судебным приставам.

«До наступления сезона, когда многочисленные строительные бригады заклеят своими листовками все свободные поверхности на улицах, остаются считанные недели. И нашим главным приоритетом в борьбе с такими листовками станет взыскание ущерба через суд», - рассказал Вадим Германов.

Также мэр Череповца отметил, что вторым эффективным способом борьбы с расклейщиками является игнорирование рекламы. Таким образом спрос на рекламируемые услуги упадет, и листовки перестанут появляться в городе.

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