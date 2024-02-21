За поцелуй 10-летней череповчанки уроженца Мурманска отправили на принудительное лечение

Городской суд Череповца отправил на принудительное лечение 32-летнего уроженца Мурманской области за поцелуй 10-летнеей незнакомой девочки.

Как следует из материалов дела, в ноябре мурманчанин шел к своей знакомой на улице Космонавта Белова, по дороге встретил незнакомую девочку и проследовал за ней в подъезд дома. Там мужчина поинтересовался у ребенка о ее возрасте, после чего поцеловал ее в губы и левую щеку.

Девочка дома рассказала о происшествии, и ее родители вызвали полицию, которая быстро установила личность подозреваемого.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье за «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней». Сам он объяснил свои действия тем, что девочка ему понравилась.

В рамках возбужденного уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала подозреваемого психически невменяемым.

На основании выводов экспертов суд отправил мурманчанина на принудительное лечение в медицинскую организацию стационарного типа.