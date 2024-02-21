Андрей Луценко поблагодарил участников СВО в преддверии Дня защитника Отечества

[ Общество ]

В Законодательном собрании Вологодской области состоялся торжественный прием председателя ЗСО Андрея Луценко. На него были приглашены участники СВО, воины-интернационалисты, волонтеры, оказывающие помощь военнослужащим.

«День защитника Отечества для всех нас сегодня имеет особое значение. Идет специальная военная операция. Защита своего дома, защита Отечества были и остаются священным долгом россиян. Благодарю воинов, которые выполняют тяжелую работу по защите рубежей России, - сказал в своем приветствии Андрей Луценко. - Также хочу поблагодарить коллег, которые ежедневно занимаются сбором гуманитарного груза, организовывают курсы для военнослужащих».

Андрей Луценко вручил вологжанам грамоты, благодарности и благодарственные письма.

Один из участников приема вернулся с зоны СВО после тяжелого ранения. Сейчас сокольчанин восстанавливается и скоро вновь планирует отправиться на фронт.

СВО

«Мой родной младший брат был мобилизован, а я работал в противопожарной охране, у меня была бронь от мобилизации. Я уволился и подписал контракт почти на год. На СВО встретился с братом, мы вместе воевали больше пяти месяцев. Потом получил тяжелое ранение, попал в госпиталь», - рассказал доброволец.

Награды из рук Андрея Луценко получили участники организации «Караван добра», которые занимаются сбором и доставкой гуманитарных грузов. Они собирают посылки от вологжан, связываются с подразделениями и ищут по запросам необходимую технику и вещи для воинских частей. Ежемесячно на передовую отправляются от двух до шести машин с гуманитарным грузом, при этом помощь участники «Каравана добра» отвозят лично и передают ее прямо в руки бойцам.

«Последняя фура с пятью тоннами груза была отправлена по направлению Сватово-Кременное в ЛНР. За время спецоперации мы настолько расширились, что сейчас оказываем помощь по всей линии фронта», - прокомментировал участник организации «Караван добра», депутат вологодской городской Думы Михаил Козырев.

Козырев

Подобная работа ведется во всех муниципалитетах области.

Также на встрече была отмечена деятельность организаторов вологодского филиала проекта «Технологии выживания – Тактическая медицина». Специалисты на общественных площадках организуют курсы по тактической медицине, обучают вологжан навыкам оказания первой помощи себе и товарищу.

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