Андрей Луценко поблагодарил участников СВО в преддверии Дня защитника Отечества

В Законодательном собрании Вологодской области состоялся торжественный прием председателя ЗСО Андрея Луценко. На него были приглашены участники СВО, воины-интернационалисты, волонтеры, оказывающие помощь военнослужащим.

«День защитника Отечества для всех нас сегодня имеет особое значение. Идет специальная военная операция. Защита своего дома, защита Отечества были и остаются священным долгом россиян. Благодарю воинов, которые выполняют тяжелую работу по защите рубежей России, - сказал в своем приветствии Андрей Луценко. - Также хочу поблагодарить коллег, которые ежедневно занимаются сбором гуманитарного груза, организовывают курсы для военнослужащих».

Андрей Луценко вручил вологжанам грамоты, благодарности и благодарственные письма.

Один из участников приема вернулся с зоны СВО после тяжелого ранения. Сейчас сокольчанин восстанавливается и скоро вновь планирует отправиться на фронт.

«Мой родной младший брат был мобилизован, а я работал в противопожарной охране, у меня была бронь от мобилизации. Я уволился и подписал контракт почти на год. На СВО встретился с братом, мы вместе воевали больше пяти месяцев. Потом получил тяжелое ранение, попал в госпиталь», - рассказал доброволец.

Награды из рук Андрея Луценко получили участники организации «Караван добра», которые занимаются сбором и доставкой гуманитарных грузов. Они собирают посылки от вологжан, связываются с подразделениями и ищут по запросам необходимую технику и вещи для воинских частей. Ежемесячно на передовую отправляются от двух до шести машин с гуманитарным грузом, при этом помощь участники «Каравана добра» отвозят лично и передают ее прямо в руки бойцам.

«Последняя фура с пятью тоннами груза была отправлена по направлению Сватово-Кременное в ЛНР. За время спецоперации мы настолько расширились, что сейчас оказываем помощь по всей линии фронта», - прокомментировал участник организации «Караван добра», депутат вологодской городской Думы Михаил Козырев.

Подобная работа ведется во всех муниципалитетах области.

Также на встрече была отмечена деятельность организаторов вологодского филиала проекта «Технологии выживания – Тактическая медицина». Специалисты на общественных площадках организуют курсы по тактической медицине, обучают вологжан навыкам оказания первой помощи себе и товарищу.