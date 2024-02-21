МегаФон увеличил скорость интернета в Череповце

В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах жителей промышленного центра Вологодской области выросли на 20%.

Череповец — город, который занимает в России одну из первых позиций по выпуску промышленной продукции на душу населения, и обладает самой высокой плотностью населения в Вологодской области. Поэтому акцент в процессе апгрейда технической инфраструктуры был сделан на тех локациях, где требовались улучшения – в Заягорбском, Индустриальном и Шекснинском районах города с многоэтажной застройкой, где проживает около 200 тысяч человек.

Связисты МегаФона расширили пропускную способность сети на треть, задействовав дополнительный высокочастотный диапазон LTE, наиболее эффективный для таких локаций — он обеспечивает высокие скорости даже при значительной нагрузке на сеть. На действующие базовые станции было установлено дополнительное оборудование с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве, в частности на самых высоких этажах зданий.

Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах со множеством объектов социального назначения, в том числе в зоне улучшения оказались магазины, музеи, выставочные центры, почтовые отделения, больницы и парки.

«Инженеры компании эффективно задействовали частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить высокую скорость и стабильность сигнала в различных частях города. Только за прошедший год мы модернизировали и построили более 100 объектов связи в городской черте, это позволило нам выйти на более высокий уровень предоставления услуг связи. Теперь жители Череповца могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами независимо от своего местонахождения — в центре, на окраине, внутри зданий и в цокольных помещениях», — рассказала Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

Аналитики МегаФона подтверждают высокую востребованность быстрого доступа к цифровым сервисам среди жителей Череповца. С начала 2024 года рост интернет трафика, потребляемого абонентами, составил более 35%. В среднем горожане расходуют свыше 3 тысяч ТБ в месяц. Такого объёма информации хватит, чтобы вести онлайн эфир без перерыва 35 лет подряд.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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