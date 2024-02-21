«Северсталь» всухую переиграла лидера Западной конференции на его льду

Дубль Никиты Коростелёва принес победу череповецкой «Северстали» над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первого гола зрителям пришлось ждать почти два периода, когда Коростелёв рикошетом от ноги защитника соперника отправил шайбу в ворота СКА.

В середине третьего периода в контратаке Никита оформил дубль, забросив 20 шайбу за «Северсталь». Точку в матче поставил Адам Лишка, у которого три очка в этом матче по системе гол+пас (1+2), забросив шайбу в пустые ворота.

3:0 - «Северсталь» одерживает 8-ю победу в последних 9-ти матчах, а СКА терпит первое поражение на своей новой «СКА-Арене», которая была открыта недавно.

«Очень сложный матч. Тяжёлый для нашей команды. СКА – мощная команда, очень хорошо укомплектованная. Сегодняшний матч для нашей команды как лакмусовая бумажка. Хорошо, что мы выдержали эту проверку. Отрадно, что сегодня присутствовало много наших болельщиков. Поддержка была слышна. Думаем, что нашим болельщикам игра понравилась», сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Козырев.

С учётом игры в Москве, где «Спартак» разгромил нижегородское «Торпедо» 7:3, «сталевары» почти гарантировали себе 5 место в Западной конференции, набрав 80 очков после 65-ти игр. Следующий матч череповчане проведут завтра против московского «Динамо».