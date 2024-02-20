Глава департамента сельского хозяйства области оставил свой пост

[ Общество ]

Глава департамента сельского хозяйства области Сергей Поромонов сегодня отработал последний день в этом должности. По его словам, почти за семь лет работы во главе сельхоздепартамента был построен конструктивный диалог с руководителями и специалистами сельхозпредприятий и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Область постоянно увеличивает основные показатели в производстве – это, в первую очередь, валовое производство молока и средний надой на одну корову, по данным показателям мы входим в число лучших в Российской Федерации. Наши предприятия в широком ассортименте производят продукты питания, качество которых подтверждается на международных и всероссийских выставках. Важное внимание уделяется и развитию бренда «Настоящий вологодский продукт», сохранению традиций производства Вологодского сливочного масла», - написал Поромонов в соцсетях.

Экс-глава департамента поблагодарил руководителей предприятий агропромышленного комплекса и коллег «за плодотворную совместную слаженную профессиональную работу».

Кто займет пост начальника департамента вместе Сергея Поромонова, пока официально не сообщается. 

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Глава департамента сельского хозяйства области оставил свой пост
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