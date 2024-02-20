Самый большой пряник России испекут на фестивале «Русская тройка»

[ Общество ]

На фестивале «Русская тройка», который пройдет под Вологдой 2 марта, испекут самый большой в России пряник. Кондитерское изделие весом в 200 кг будет представлено в форме подковы.

«Его размер составит 3,5 на 4 метра, а вес порядка 200 килограммов. Для того, чтобы зафиксировать результат, подана заявка в книгу Рекордов России», - рассказал врио губернатора Георгий Филимонов.

По его словам, составные части пряника испекут кондитеры «Череповецкого хлебокомбината». Во время праздника их соединят в единую подкову. На прянике будет изображен логотип фестиваля.

После фиксации рекорда пряником смогут угоститься все желающие, - сообщает пресс-служба врио губернатора.

Фестиваль «Русская Тройка» пройдет 2 марта в деревне Ерофейка в Вологодском округе.

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