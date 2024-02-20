Вологодская семья вышла в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

Вологодская семья Алферьевых-Костягиных-Славновых вышла в окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» благодаря бабушке Марине Славновой, которая на протяжении всего дистанционного этапа конкурса была их главным мотиватором. Марина Владимировна даже сочинила семейный гимн в рамках конкурсного испытания. В начале марта вологжане представят регион на очных мероприятиях конкурса.

Как сообщили в пресс-центре АНО «Россия – страна возможностей», о конкурсе вологжане узнали из соцсетей и сразу решили принять в нем участие.

«В результате анкеты заполнили я, мой муж Алексей Алферьев, наш сын Матвей, а также моя племянница Алиса вместе со бабушкой Мариной Владимировной Славновой. Хотя все мы общественники и энтузиасты, но наша бабушка Марина – настоящий ураган, даст фору любому», – рассказала Марина Костягина.

Многочисленное семейство создало команду для участия в народном проекте. Для этого пришлось сорганизовать три поколения, что оказалось очень непросто, поскольку члены семьи живут далеко друг от друга.

К участию в испытаниях активно привлекали других родственников. Так, заслуженный учитель Российской Федерации бабушка Нина Костягина, хоть и не член команды, оказывала моральную поддержку. Дочь бабушки Марины Владимировны Елена предлагала идеи, помогала со съемками и даже сыграла дядю Федора в задании «Мультсемья».

«Всем очень понравилось примерять на себя роли любимых героев из мультфильма «Простоквашино», наш папа Леша так раскрыл в нем свой творческий потенциал, что соседи до сих ходят под впечатлением и спрашивают, когда выйдет продолжение. Лично мне запомнилась викторина, очень стимулирует, нужно собраться, за 30 секунд прочитать вопрос и подготовить ответ. Бабушка Марина и дети оценили задания по кулинарии, хотя готовила в основном бабушка, а дети дегустировали», – пояснила Марина Костягина.

Семья намерена как минимум попасть в число финалистов и выиграть большое семейное путешествие, например, побывать на Байкале и Камчатке.

Окружной полуфинал Северо-Западного федерального округа состоится 8-10 марта в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 157 семейных команд – из Санкт-Петербурга (49), Архангельской области (23), Вологодской (17), Калининградской (7), Ленинградской (23), Мурманской (5), Новгородской (12), Псковской (2); Ненецкого АО (2), Карелии (5), республики Коми (12).

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля. По итогам соревнований 30 семей получит сертификаты на 5 миллионов рублей, позволяющие улучшить жилищные условия. 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.