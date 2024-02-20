Две машины скорой помощи увязли в снегу по дороге к пациенту в Вологодском округе

В Вологодском округе два автомобиля скорой помощи застряли в снегу, когда ехали на помощь к пациенту. По предварительным данным, одну машину уже вытащили из снежного плена, на помощь второй отправлен трактор.

Как сообщает telegram-канал «ПривидеЛОСЯ», сначала к пациенту отправилась одна бригада скорой, но автомобиль застрял в снегу. Для оказания медицинской помощи отправили вторую машину по другой дороге, но и она тоже застряла. Судя по геолокации, которую передали врачи, они находились недалеко от деревни Ивановское Спасского сельсовета.

По информации регионального департамента здравоохранения на этот час, один автомобиль удалось вызволить из снежного плена. На помощь второй бригаде отправлен трактор, а также спасатели и волонтеры поискового отряда «Юк-спас».

Сообщается, что до пациента первая бригада скорой помощи все-же доехала.