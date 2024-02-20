Щенок из племенного питомника Калининграда поступил на службу в вологодский УФСИН

На службу в исправительную колонию Великого Устюга в ближайшее время прибудет щенок из племенного питомника калининградского УФСИН.

Немецкую овчарку по кличке «Лея» привезли вологодские кинологи.

«В ближайшее время щенок отправится в Великий Устюг, в исправительную колонию № 3, где будет проходить дальнейшую службу. Уже на месте молодая собака обретет постоянного хозяева в лице сотрудника кинологического подразделения и освоит приемы общего курса дрессировки, а затем пройдет специальный курс дрессировки по розыскному профилю», - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

После завершения обучения овчарка будет допущена к самостоятельной службе.