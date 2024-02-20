Дети из многодетных семей получат льготы при обучении в общеобразовательных организациях

Дети из многодетных семей получат льготы при обучении в федеральных общеобразовательных организациях, расположенных на Вологодчине. Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания области.

Депутаты предложили внести поправки в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование», а также предоставить детям из многодетных семей дополнительные льготы.

«В настоящее время законом установлены денежные выплаты детям из многодетных семей, которые учатся в областных и муниципальных образовательных организациях. Это выплаты в 300 рублей на проезд на городском транспорте, автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов, кроме того, один раз в два года они получают 3 000 рублей на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для занятий в школе. При этом дети, которые посещают федеральные общеобразовательные учреждения, лишены этих льгот. Принимаемыми поправками эта несправедливость будет ликвидирована», - отметил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

На территории Вологодской области в Шекснинском районе расположено одно федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №154 имени генерал-полковника Е.П. Маслина», учредителем которой является Российская Федерация. В этом сезоне в ней обучаются 38 детей из многодетных семей. В случае принятия закона все они смогут рассчитывать на выплаты на проезд и покупку одежды.

Действие законопроекта будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.