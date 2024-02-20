В Вологде открылась выставка о секретах создания музейных диорам

В отделе природы Вологодского музея-заповедника открылась выставка «Секреты музейных диорам». Она посвящена работе таксидермиста Николая Кочина.

На данный момент в музейном пространстве размещены 23 классические реалистичные диорамы, 33 биогруппы и 27 витрин. Каждая наполнена натурными материалами, таксидермическими скульптурами и муляжами грибов и растений.

Этот растительный мир создал Николай Кочин, который в 1960-1962 году работал в музее таксидермистом. Он изготавливал чучела и тушки птиц и зверей, многочисленные муляжи диких северных цветов, цветущих кустарников, плодов и ягод, неотличимые от живых.

Особого совершенства Николай Кочин достиг в изготовлении цветов. Его современники отмечали, «что цветы Николая Николаевича Кочина – большое, настоящее искусство и оно достойно того, чтобы его видели, о нем знали все, кому родна русская природа и дорого ее будущее». Его композиции растений выставлялись не только в Вологде, но и в Москве.

Вот уже многие годы искусственные растения Николая Кочина украшают биогруппы и диорамы. Именно они стали экспонатами выставки «Секреты музейных диорам» наравне с таксидермическими скульптурами и фотографиями, сделанными руками Николая Кочина.

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