Сокольские CLT-панели представили на ВДНХ

14 февраля в Москве, в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, в павильоне ДОМ.РФ «Дом мечты», состоялась лекция «В CLT o CLT (и не только). Как строительные материалы из дерева оживляют города». Мероприятие было организовано при участии российского лесопромышленного холдинга Segezha Group (MOEX: SGZH). Перед собравшимися выступили представители Минпромторга, Рослесхоза, ДОМ.РФ, Ассоциации Деревянного Домостроения, CLT Development и Segezha Group. Большой интерес аудитории вызвал доклад Андрея Ветра, технического директора CLT Development, проектировщика первого в России многоэтажного жилого здания из CLT в Вологодской области.

Интерес к CLT обусловлен, по мнению Андрея Ветра, воплощением в нем триединой сущности строительного искусства: прочности, пользы и красоты. Он вспоминает, что, когда начались исследования этого материала, когда приступили к проектированию первого в России жилого здания из CLT, среди общественности ощущался определенный скепсис. Но этот скепсис в определенной степени удалось пересилить. Безусловно, не только обыватели, но и специалисты, сравнивая железобетон и древесину, не сразу смогли понять, каким образом у таких разных материалов могут быть схожие несущие способности. Тем не менее, к сегодняшнему дню завершили соответствующие научные расчеты и лабораторные испытания на базе ведущего российского НИИ в сфере строительства – ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко.

Они подтвердили, что перекрестно склеенная древесина является по сути субститутом бетона. При этом в ней нет ничего сверхъестественного: просто благодаря перекрестности полностью нивелируется анизотропия, разнородность физических свойств древесины по различающимся направлениям внутри материала, и конечный продукт ведет себя в данном аспекте практически одинаково. Этим объясняется его стабильность и высокая несущая способность. Причем данные характеристики уже отражены в обновленном своде правил СП 64.13330.2022 «Деревянные конструкции». Инициатором внесения изменений являлась Segezha Group. Важно, что холдинг не останавливается на достигнутом и продолжает вести системную работу по этой линии при поддержке Минстроя России. Министерство разработало «дорожную карту» по развитию деревянного домостроения, планирует дальнейшие поправки в своды правил, определяющих требования к деревянным домоконструкциям, а также в правила, регулирующие требования к сейсмостойкости зданий из дерева высотой до 28 метров.

С точки зрения эстетики Андрей Ветер считает, что монументализм, которым переполнены наши современные города, действует угнетающе на человека. Данный факт подтвержден колоссальным объемом исследований. Европейские, американские и австралийские ученые доказывают, что у человека в деревянном здании снижается частота сердцебиения, повышается общая стрессоустойчивость организма. Так в Канаде эту тему успешно разрабатывает архитектор Майкл Грин. По его опыту, в железобетонных зданиях у людей не возникает желания обнять колонну, а в деревянных – человек просто не может от нее оторваться. В красоте дерева отражается гармония природы, верит Андрей Ветер. Во многих языках мира «красота», «природа», «жизнь» происходят от одного корня. В этом, во многом, отражается стремление человека к красоте через природу.

Польза CLT для планеты – снижение углеродного следа строительства, подчеркивает Андрей Ветер. При рассмотрении жизненного цикла здания из CLT этот показатель приобретает отрицательные значения. Этот стройматериал является возобновляемым, соблюдается природный цикл. Пока дерево растет, оно обогащает планету кислородом. При переработке древесины уровень загрязнения окружающей среды на порядки ниже, чем у железобетона. При эксплуатации здания вредные вещества не выделяются, деревянные строения к тому же являются энергоэффективными и позволяют снижать уровень потребления энергоресурсов. Утилизация деревянных конструкций тоже очень проста –их перерабатывают, превращают в опилки, органические удобрения для почвы. Дополнительные преимущества CLT с точки зрения человека – возможность обойтись минимальной отделкой, отсутствие усадки, стабильность и надежность конструктива.

Наряду с очевидностью трех базовых преимуществ – прочности, красоты и пользы, для многих остается неясным вопрос огнестойкости и пожаростойкости зданий из CLT. Многим не понятно, как можно строить высотные здания из дерева и одновременно обеспечивать безопасную эвакуацию жильцов в случае чрезвычайных ситуаций. Объяснение тут тоже довольно простое, говорит Андрей Ветер. Всем известно, что в случае пожара нужно закрывать окна и перекрывать доступ кислорода к очагу возгорания – без кислорода огонь гаснет сам. В CLT используется такой же принцип. В обычной доске – воздух свободно «гуляет» вдоль волокон древесины и поддерживает горение. В перекрестно склеенной древесине за счет перекрестности такое движение воздуха пресекается и горение не поддерживается. Одновременно на поверхности древесины образуется нагар и закупоривает древесные поры, не давая распространятся огню. Важно, что это свойство CLT-панелей подтверждено исследованиями в специализированной лаборатории ВНИИПО МЧС России. При этом совместные с МЧС России исследования CLT на огнестойкость продолжаются. Их цель – прописать федеральные нормативы, чтобы дать любому проектировщику возможность создавать проекты безопасных зданий высотой до 28 метров, 8 или 9 этажей. Так, на следующей неделе на площадке ВНИИПО МЧС России начнется сборка испытательных стендов для соответствующих натурных испытаний.

Пока же в России существует одно 4-этажное здание из CLT: в г.Сокол Вологодской области. Оно обеспечено в плане пожарной безопасности даже в избыточной степени. Часть его противопожарного оснащения «задублирована». Например, в обычном доме из кирпича или железобетона не требуется дополнительная огнезащита путей эвакуации и подпора воздуха, обеспечивающего незадымляемость лестничной клетки. В сокольском CLT-доме Segezha Group это всё есть. Такие меры – дополнительная страховка для гарантированной эвакуации жильцов из любой квартиры в течение двух часов с момента возгорания. С этой точки зрения сокольский ЖК гораздо безопаснее многих кирпичных или железобетонных строений.

Внедрение технологии CLT в России пока только начинается. Андрей Ветер полагает, что Россия находится на стадии «медленно запрягает». Но ему хочется верить, что скоро она перейдет к этапу «быстро едет» - стоит только преодолеть вполне объяснимый скепсис, опирающийся на устаревшее представление о деревянном домостроении. В Европе, где изначально появилась технология CLT, в настоящее время спрос на этот материал значительно опережает предложение.

Среди прогрессивно мыслящих компаний в России – «Росатом». В г.Саров Нижегородской области менее чем за четыре месяца компания построила в своем университетском городке студенческий корпус из CLТ. Там же планируются и CLT-апартаменты для преподавательского состава. Среди перспективных проектов – CLT-здание в г.Байкальск Иркутской области, CLT-объекты для отдыха на территории эко-отеля «Изумрудный лес» в Подмосковье.

Также на базе СLT-технологии Segezha Group совместно с CLT Development и строительным холдингом ООО «Мост» создали «Дом мечты» для ДОМ.РФ. Монолитные деревянные панели, основной конструкционный материал здания, выпустил завод «Сокол СиЭлТи» Segezha Group в г. Сокол Вологодской области.