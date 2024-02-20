СК проводит проверку по фактам смерти двух пациентов в Белозерской больнице

О смертях стало известно на личном приеме руководителя следственного управления Геннадия Яшина в Белозерске.

Первый случай произошел в 2021 году: умерла 32-летняя женщина. Ее родители уверены, что причиной стала неквалифицированная медицинская помощь и неверно поставленный диагноз.

Кроме того, в декабре 2022 года от онкологического заболевания умерла 71-летняя женщина. Ее сын, проживающий в Вологде, сообщил, что это произошло из-за ненадлежащего лечения в Белозерской ЦРБ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Заявители признаны потерпевшими, а ход расследования контролируется в областном аппарате ведомства. Сейчас будут проводится судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых возможно будет дать правовую оценку действиям врачей.