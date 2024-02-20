Прокуратура Устюжны нашла нарушения после взрыва котельной на местном предприятии

[ Общество ]

Устюженская прокуратура огласила результаты проверки, проведенной после взрыва парового котла в котельной деревообрабатывающего предприятия. Происшествие случилось в райцентре в августе 2023 года. В результате взрыва твердотопливный котел был разрушен.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось на предприятии ООО «Восток-Лес». Разу после ЧП руководство предприятия заявило, что паровой котел взорвался из-за попадания в него молнии. В результате травмы получил кочегар, который был доставлен в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. 

По информации надзорного ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения требования законодательства в сфере охраны труда.  

«Установлено, что на предприятии в установленный срок не была проведена специальная оценка условий труда, работники не проходили периодические медицинские осмотры, договор с медицинской организацией об оказании услуг по проведению медицинских осмотров заключен не был, работники предприятия допускались к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного предварительного медицинского осмотра и обучения по охране труда», - говорится в сообщении прокуратуры области.

По итогам проверки в адрес руководителя предприятия было внесено представление. Помимо этого, должностное лицо, отвечающее за соблюдение требований в сфере охраны труда, оштрафовано на 22 тысячи рублей. 

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