В Вологодском драмтеатре открылся музей

С прошлого года в Вологодском драматическом театре проводятся экскурсии, которые пользуются большим спросом у вологжан. Сейчас там появилось новое пространство для общения со зрителями – музей, ведь многим хочется попасть в театральное закулисье. Проект «Музейное пространство Вологодского драматического театра» реализован за счет грантовой поддержки Правительства области.

«Это наша давняя мечта – создать в театре музейное пространство. В этом году драмтеатр отмечает крупный юбилей, и очень правильно, что к этой дате в театре появилось место, где можно показать зрителям его историю, заслуги и достижения, познакомить их с миром театра изнутри. Мы только в начале пути, но будем и дальше развивать это направление», – отметил директор Вологодского драматического театра Геннадий Травинов.

В экспозиции зрители познакомятся с предметами, составляющими историю театра: копии архивных документов и фотографий, афиши и программы, эскизы и костюмы, макеты и декорации, театральный реквизит.

Центральным местом выставки стал трон Людовика XIV – в нем можно посидеть и сфотографироваться. Есть и редкие экспонаты, которые заинтересуют посетителей, например, копии документов из Государственного архива Вологодской области, датированные 1849 годом, а также редчайшие снимки спектаклей «Васса Железнова» и «Как закалялась сталь» 1930-х годов.

Наполнением музейной экспозиции занималась завлит театра Екатерина Козицына.

«Я создавала это пространство с той мыслью, что всё здесь можно будет потрогать руками – в прямом смысле прикоснуться к театральной истории: достать меч из ножен, примерить корону или шляпу, посидеть в троне короля Франции».

Кроме того, по словам Екатерины продолжится работа по формированию архива театра, в том числе всего, что связано с именами прославленных актеров, выступавших на сцене.

Посетить музей драматического театра можно в составе организованной или сборной группы в рамках экскурсии по зданию театра.