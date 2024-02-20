В Череповце пьяный водитель пострадал в аварии

Авария произошла вчера около 19:35 на Северной автодороге в Череповце, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по г. Череповцу. Автомобиль «Киа Каренс» под управлением 38-летнего мужчины наехал на самосвал «Хово», за рулем которого находился 36-летний мужчина. Водитель грузовика остановился на обочине, чтобы заменить колесо, при этом, выставил знак аварийной остановки.

В результате ДТП водитель «Киа» получил различные травмы и был госпитализирован в Вологодскую областную больницу №2. Отмечается, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а также имел признаки алкогольного опьянения.