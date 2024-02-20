В семи районах Вологодчины отремонтируют отделения «Почты России»

Восемь отделений «Почты России» отремонтируют в районах Вологодской области. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в своем telegram-канале. По поручению президента планируется модернизировать и привести в нормативное состояние помещения, которые находятся в удаленных и труднодоступных уголках региона.

Ремонтные работы проведут за счет федеральных средств. Изначально в списке было лишь четыре объекта, однако после переговоров с руководством макрорегиона "Северо-Запад" "Почты России" количество удалось увеличить в два раза.

В список объектов попали отделения в селе Талицы Кирилловского района, деревне Хорошево Грязовецкого района, селе Усть-Алексеево Великоустюгского округа, поселке Лесково Вологодского округа, поселке Чебсара Шекснинского района – в этих населенных пунктах проведут ремонт в уже существующих помещениях. В других трех поселениях, а именно, в селе Анненский Мост Вытегорского района, деревне Морозовица Великоустюгского округа и селе Кичменгский городок, поставят новые быстровозводимые конструкции.