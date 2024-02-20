В Вологодской области будут судить хакера за отключение от электроэнергии 38 деревень

[ Общество ]

Сотрудники регионального УФСБ завершили расследование уголовного дела по отключению от электроэнергии 38 населенных пунктов В Шекснинском районе, Устюженском и Бабаевском округах. Главным подозреваемым по делу проходит 48-летний хакер, который получил неправомерный доступ к системам технологического управления электросетями и в феврале 2023 года отключил электричество в населенных пунктах.

Уголовное дело было возбуждено следствием по ч. 4 ст. 274.1 УК – «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Теги:
УФСБ хакер
 

Последние новости

В Вологде открылась выставка о секретах создания музейных диорам
Сокольские CLT-панели представили на ВДНХ
СК проводит проверку по фактам смерти двух пациентов в Белозерской больнице
Прокуратура Устюжны нашла нарушения после взрыва котельной на местном предприятии
В Вологодском драмтеатре открылся музей
В Череповце пьяный водитель пострадал в аварии
Вологжанки одержали победу на всероссийских соревнованиях по эстетической гимнастике
В Вологодской области будут судить хакера за отключение от электроэнергии 38 деревень
В семи районах Вологодчины отремонтируют отделения «Почты России»
Вологжанин взыскал с коммунальщиков 100 000 рублей за скользкие ступеньки