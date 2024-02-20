Вологжанин взыскал с коммунальщиков 100 000 рублей за скользкие ступеньки

[ Общество ]

В Вологде фельдшер скорой помощи взыскал с коммунальщиков компенсацию морального вреда за падение на ступеньках жилого дома. Происшествие случилось в декабре 2021 года.

«Местный житель при исполнении трудовых обязанностей фельдшера скорой помощи, возвращаясь с вызова, поскользнулся на ступеньках лестницы жилого дома и упал, в результате его здоровью был причинен вред средней тяжести. Данный факт был зафиксирован работодателем и составлен соответствующий акт, в соответствии с которым причиной несчастного случая явилось ненадлежащее содержание управляющей компанией и подрядчиком мест общего пользования многоквартирного дома», - рассказали в прокуратуре области.

В результате потерпевший направил исковое заявление в суд, который посчитал, что в этом происшествии есть обоюдная вина управляющей компании и подрядчика. С каждого из ответчиков суд взыскал по 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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