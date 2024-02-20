Выставка спецтехники будет организована в Вологде 23 февраля

[ Общество ]

23 февраля на площади Революции пройдут мероприятия, посвященные дню защитника Отечества. Для вологжан на площади будет организована выставка спецтехники. Также все желающие смогут попробовать солдатскую кашу и чай из полевой кухни.

Праздничная программа начнется в 12.00. Ее кульминацией станет концерт «О подвигах, о доблести, о славе…», в котором будут участвовать Юрий Смыслов, Виктор Кузнецов, Влад Виноградов, Мария Кубышкина, Леонид Минаев, вокальная группа «Sweet Jam», молодёжный эстрадный хор Вологодского областного колледжа искусств, а также ученики школ и центров дополнительного образования города, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

программа

Теги:
день защитника отечества
 

Последние новости

В Вологодской области будут судить хакера за отключение от электроэнергии 38 деревень
Вологжанин взыскал с коммунальщиков 100 000 рублей за скользкие ступеньки
Житель Устюженского округа погиб в военной спецоперации на Украине
Выставка спецтехники будет организована в Вологде 23 февраля
Жительница Сокола осуждена за жестокую расправу над малознакомым мужчиной
Более 20 млн выделено на закупку оборудования для больниц и школ Вологодчины
Автомобиль скорой помощи выгорел после ДТП на обходе Вологды
Загрызшую четырех собак волчицу добыли в Никольском округе
9-летний мальчик пострадал в ДТП с тремя машинами в Череповце
Как сделать отличный подарок к 23 февраля, 8 марта, дню рождения и другим праздникам?