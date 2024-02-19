Жительница Сокола осуждена за жестокую расправу над малознакомым мужчиной

В Соколе местная жительница получила срок за жестокое убийство малознакомого мужчины. Как выяснилось в ходе расследования, в ноябре 2023 года 34-летний сокольчанин пришел в гости к своему брату, но того не оказалось дома. Пока мужчина ждал родственника, из соседней квартиры вышли две женщины, с которыми он быстро познакомился и отправился в магазин за спиртным.

Дома 33-летняя женщина начала вместе с новым знакомым чистить картошку, а потом предъявила ему претензии за недочищенный картофель.

«В ходе ссоры женщина взяла на кухне нож, которым только что готовили еду, и нанесла им удар в шею потерпевшего. Мужчина стал кричать и просить, чтобы его выпустили из квартиры. В этот момент женщина с силой толкнула его на пол, мужчина упал и стал хрипеть. Подсудимая села на него сверху и стала говорить: «Ты что, еще живой, чего хрипишь?», и нанесла ему ножом множественные удары по голове, шее, туловищу и конечностям», - рассказали в пресс-службе судов области.

После того, как потерпевший скончался, компания продолжила распивать спиртное, а затем женщина попыталась расчленить тело убитого, чтобы спрятать его, но не смогла отрезать голову.

В суде вину свою она признала частично, заявив, что не хотела смерти гостя.

Приговором суда ей назначено 9 лет лишения свободы колонии общего режима. Кроме того, в пользу брата и двоих детей погибшего с нее взыскана компенсация морального вреда - по 800 000 рублей каждому, а также расходы на погребение в размере 45 000 рублей