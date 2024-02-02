Более 20 млн выделено на закупку оборудования для больниц и школ Вологодчины

В этом году в медицинские и образовательные учреждения закупят оборудование на сумму более 20 миллионов рублей. Закупки проведут в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование».

«Новое оборудование на сумму более 20 миллионов рублей закупят для двух медицинских и 19 образовательных учреждений Вологодской области. Оборудование поставят туда в 2024 году», - рассказал врио губернатора Георгий Филимонов.

Так, анестезиологическую систему общего назначения направят в Вологодский областной онкологический диспансер, а для Вологодской областной клинической больницы № 2 приобретут новые светильники.

Кроме того, закупят цифровые лаборатории для школьников Тотемского, Вашкинского, Никольского, Тарногского, Устюженского, Чагодощенского, Великоустюгского, Вытегорского, Междуреченского, Харовского, Белозерского и Сокольского округов. Центр дополнительного образования детей в Великом Устюге получит компьютеры, планшеты, очки виртуальной реальности и интерактивные панели.