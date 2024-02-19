Автомобиль скорой помощи выгорел после ДТП на обходе Вологды

[ Происшествия ]

Под Вологдой в результате ДТП полностью выгорел автомобиль скорой помощи. Происшествие случилось сегодня на 23-м километре обхода Вологды между АЗС «Лукойл» и кирилловской трассой.

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По предварительным данным, автомобиль Шевроле, который ехал со архангельской трассы, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате удара машина скорой помощи воспламенилась и полностью выгорела.

В дорожной аварии травмы получили оба водителя, а также пассажир Шевроле и фельдшер скорой помощи, которая была доставлена в больницу.

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