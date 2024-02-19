Загрызшую четырех собак волчицу добыли в Никольском округе

[ Общество ]

В Никольском округе накануне охотники выследили волчицу, которая загрызла четырех собак.

«Нам поступил сигнал от местных жителей, что от нападения хищника погибли 4 кипшеньгских собаки», - рассказали в облохотдепартаменте.

В округе была собрана группа волчатников, которая начала выслеживать серую хищницу. Сначала зверь ушел на границу с Кич-Городецким районом, однако через пару дней вернулся к деревне Кипшеньга.

Охотники оперативно организовали оклад, в который угодила волчица. Всего в охоте на хищницу участвовали 18 местных волчатников.  

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охота волки
 

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