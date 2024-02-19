9-летний мальчик пострадал в ДТП с тремя машинами в Череповце

[ Происшествия ]

Авария произошла вчера в 15:30 на улице Архангельской у дома №70б в Череповце, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по г. Череповцу.  39-летний мужчина за рулем «Киа Цератто» не убедился в безопасности движения при перестроении, вследствие чего столкнулся с автомобилем «Вольво», который ехал в попутном направлении. После этого «Киа» сместилась на автомобиль «ВАЗ 2114».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 9-летний мальчик, который находился в машине «ВАЗ». Он сидел за водительским креслом. На месте аварии ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

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Фото: Госавтоинспекция Череповца
 

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