Как сделать отличный подарок к 23 февраля, 8 марта, дню рождения и другим праздникам?

Магазин «Эксперт» обо всём позаботился. Вам надо просто приобрести в «Эксперте» специальный подарочный сертификат, а затем вручить его тому или той, кого вы хотите поздравить.

Сумма сертификата не ограничена – это может быть и тысяча рублей, и две тысячи, и три, и 10, и 50 тысяч рублей, и даже больше. Сертификаты бессрочные, то есть обменять их на подарки можно в любой день.

А выбор подарков в «Эксперте» огромный – здесь есть практически всё для сада, огорода, благоустройства двора и ведения приусадебного хозяйства: от простого садового инвентаря и огородных инструментов до шуруповёртов, дрелей, рыбацких буров, газонокосилок, снегоуборщиков, мотоблоков и культиваторов.

То есть, благодаря вам и «Эксперту» человек осуществит свою мечту: станет хозяином вещи, о котором он давно мечтал, причём крайне полезной в быту и хозяйстве. Таким образом, в плюсе окажутся все, а праздничное настроение, укрепление отношений и долгие положительные эмоции гарантированы.

Приезжайте в «Эксперт» и приобретайте подарочные сертификаты, чтобы показать дорогим для вас людям, как вы их цените и любите.

Наш адрес: Вологда, ул. Саммера, д. 23.

Телефон 8 (8172)58-23-08; 8 (800) 444-33-10.

сайт – https://www.ekspert-tools.ru, группа «ВКонтакте» – https://vk.com/ekspert_35(16+).

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