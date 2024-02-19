Вологодского бизнесмена задержали с полкило мефедрона в Ленинградской области

17 февраля около 18:35 рядом с кордоном Нижние Сютти в Ленинградской области сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительного мужчину, сообщает 47channel.ru. Пешеход заметил патрульную машину, начал оглядываться и делать резкие движение.

Когда машина ДПС остановилась, мужчина попытался скрыться в лесу, однако полицейским удалось его задержать.

Позже выяснилось, что задержанный – 37-летний предприниматель из Вологодской области. Ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти и оборот наркотиков. В этот раз у него обнаружили два пакета с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, в пакетах находился синтетический наркотик мефедрон общим весом 499 грамм.

На данный момент в отношении вологжанина возбуждено уголовное дело. Сам он находится в изоляторе.