В Вологде ищут подрядчиков для ремонта дворов

В Вологде городские власти ищут подрядчика для ремонта дворовых территорий. Всего в 2024 году власти намерены отремонтировать 50 дворов. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, в настоящее время уже проводятся конкурсные процедуры и заключаются контракты с подрядчиками.

«В этом году в планах на ремонт – 50 дворов на общую сумму более 353 млн рублей. Средства выделяются из федерального, областного и городского бюджетов. Расширить список удалось благодаря дополнительным средствам в размере 95 млн рублей, направленных из регионального бюджета. Важная задача – до наступления дорожного сезона выбрать подрядчиков. Сейчас этот процесс активно идет», – рассказал мэр Вологды во время прямого эфира.

Уже сейчас почти для половины объектов подрядчики определены. Аукционы выиграли компании «Магистраль», «Дорсервис» и «ПКТ Строй». Еще для 7 дворов подрядчик станет известен до конца этой недели. По остальным объектам проходят конкурсные процедуры, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонты дворов начнутся в Вологде весной.