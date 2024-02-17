Продюсер «Брата 2» снимет сериал на Вологодчине

На прошлой неделе продюсер и режиссер Игорь Каленов приезжал на Вологодчину, сообщает ИА «Вологда Регион».

Игорь Каленов известен своей продюсерской работой в таких картинах, как «Брат 2», «Особенности национальной охоты» и «Операция «С новым годом». Также он снял фильм «Александр. Невская битва» и участвовал в нескольких проектах в качестве актера.

Режиссер вместе с вологодским бизнесменом Алексеем Зенковым исследовал достопримечательности региона в поисках возможных локаций для съемок сериала «Вологодские каникулы».

«Будущий сериал расскажет про путешествие по Русскому Северу московских мажоров. Знакомство с нашими достопримечательностями, с душевными вологжанами меняет мировосприятие «золотой молодежи», их сознание и поведение», – рассказал Игорь Каленов.

Игорь Евгеньевич считает, что Вологодчина создана для съемок сериалов и фильмов благодаря своим достопримечательностям и природе. Каленов посетил Вологодский кремль, Кириллов, Ферапонтово, Семенково, Прилуки, Спасо-Каменный монастырь, Тотьму, Опоки, Великий Устюг. В Вологде герои сериала будут жить в Доме купчихи Ершовой, который отреставрировал Алексей Зенков.

К съемкам массовых сцен планируется привлечь вологодских актеров театров и жителей города. Также объявят кастинг среди жителей Вологды для выбора актера на одну из главных ролей – мальчика 10-12 лет.

Кроме того, в планах Игоря Каленова организовать в Вологде фестиваль 1 сентября в честь Года семьи и традиций региона.