В Вологде бесплатно покажут советские фильмы

С 21 февраля в кинотеатре «Ленком» продолжится реализация проекта «Пойдем на советское кино!». В рамках акции на самом большом экране города бесплатно покажут шесть фильмов. Посмотреть советскую классику можно будет по средам.

Расписание:

21 февраля в 10:00 – «Помни имя свое». 1974, реж. Сергей Колосов. 18+

28 февраля в 10:00 – «Летят журавли». 1957, реж. Михаил Колотозов. 12+

6 марта в 13:00 – «Белорусский вокзал». 1971, реж. Андрей Смирнов. 12+

13 марта в 10:00 – «Судьба человека». 1959, реж. Сергей Бондарчук. 12+

20 марта в 10:00 – «Служили два товарища». 1968, реж. Евгений Карелов. 12+

27 марта в 10:00 – «Они сражались за родину». 1975, реж. Сергей Бондарчук. 0+

Акцию «Пойдем на советское кино!» в прошлом году предложили общественники. Инициативу поддержал мэр города Сергей Воропанов.