Вологодская спортсменка взяла две медали кубка России по стрельбе

[ Спорт ]

Екатерина Коршунова завоевала две медали кубка России по стрельбе из пневматического и мелкокалиберного оружия.

Спортсменка СШОР «Витязь» в минувшие выходные одержала победу в упражнении «пулевая стрельба с расстояния 60 метров». Также в паре с череповчанином Богданом Панфиловым Екатерина заняла второе место в упражнении «пневматический пистолет, пара смешанная», уступив всего несколько очков команде Республики Беларусь.

Кубок России проходит в городе Глазов с 15 по 23 февраля. Он посвящен памяти конструктора стрелкового оружия Е.Ф. Драгунова. В соревнованиях участвуют 18 регионов, всего более 240 спортсменов.

Теги:
спортивная стрельба кубок России
 

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