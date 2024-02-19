В Вологодскую область придут оттепели

Вологодские синоптики прогнозируют оттепели к концу текущей недели.

В понедельник, вторник и среду погоду в регионе будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается, а по ночам при прояснениях столбики термометров будут опускаться до -16 градусов.

Однако уже в четверг в регионе начнется продолжительное потепление благодаря влиянию атлантического циклона. Увеличится облачность, дневные температуры составят от -1 до -6 градусов.

«В праздничный день 23 февраля сохранится облачная погода, в ночные часы до -8 градусов, днем на западе и в центре +2 градусов, на востоке слабый минус. Пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега, по западу мокрого снега. Положительная аномалия на западе области достигнет 6 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Оттепели сохранятся в субботу и в воскресенье, когда дневные температуры составят до +3 градусов.