В Вологодскую область придут оттепели

[ Общество ]

Вологодские синоптики прогнозируют оттепели к концу текущей недели.

В понедельник, вторник и среду погоду в регионе будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается, а по ночам при прояснениях столбики термометров будут опускаться до -16 градусов.

Однако уже в четверг в регионе начнется продолжительное потепление благодаря влиянию атлантического циклона. Увеличится облачность, дневные температуры составят от -1 до -6 градусов.

«В праздничный день 23 февраля сохранится облачная погода, в ночные часы до -8 градусов, днем на западе и в центре +2 градусов, на востоке слабый минус. Пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега, по западу мокрого снега. Положительная аномалия на западе области достигнет 6 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Оттепели сохранятся в субботу и в воскресенье, когда дневные температуры составят до +3 градусов.   

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