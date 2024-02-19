В Череповце автомобиль ВАЗ-2115 наехал на своего же водителя. Происшествие случилось накануне вечером на подземной парковке торгового центра, расположенного на улице Годовикова.

Как пояснили в отделе ГИБДД Череповца, молодой человек ремонтировал автомобиль и попросил свою девушку, которая находилась в салоне машины, повернуть ключ зажигания. Поскольку автомобиль находился на включенной передаче, он начал движение.

«Молодой человек, находившийся спереди автомобиля, и осуществлявший ремонт, оказался под колесами своего автомобиля, затем ВАЗ продолжил движение и наехал на припаркованный автомобиль Hyundai Santa Fe», - рассказали в городском отделе ГИБДД.

В результате ДТП пострадавшему молодому человеку была оказана медицинская помощь, однако доставления в больницу не потребовалось.

Сотрудники ГИБДД привлекли горе-водителя к административной ответственности за передачу управления автомобиля лицу, не имеющему прав.