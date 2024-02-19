Пожар в Кадуйском округе унес человеческую жизнь

[ Происшествия ]

В Кадуйском округе во время пожара погиб 70-летний мужчина. Происшествие случилось сегодня ночью в поселке Сосновка. По информации регионального управления МЧС, в начале второго часа ночи поступил сигнал о возгорании в доме №13 на улице Набережной.

Две квартиры в доме использовались в качестве дач, в одной из них постоянно проживал дядя собственников.

«Прибывшие пожарные обнаружили его в спальне. Спасти мужчину, к сожалению, не удалось. Наиболее вероятной причиной трагедии вновь стала неосторожность при курении», - уточнили в региональном управлении МЧС.

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фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области
 

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