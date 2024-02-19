В Шексне бывший работник управляющей компании украл в УК железную дверь

[ Происшествия ]

В Шексне бывший работник управляющей компании обокрал складское помещение УК, откуда вынес металлическую дверь, строительный удлинитель, а также скребок для чистки снега.

О краже стало известно от работницы УК, которая обратилась с заявлением в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению бывшего работника управляющей компании. Ранее судимый 47-летний уроженец Шексны дал признательные показания, пояснив, что металлическую дверь сразу продал, а вырученные средства потратил на личные нужды», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, часть похищенного имущества возвращена законному владельцу.

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