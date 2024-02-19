Память преподобного Дмитрия Прилуцкого почтят Крестным ходом по реке Вологда

В Вологде память преподобного Дмитрия Прилуцкого почтят Крестным ходом, который пройдет по реке Вологда 23 февраля.

Как сообщает портал Вологда.рф, мероприятие начнется в храме святого апостола Андрея Первозванного, где пройдет общий молебен. Затем начнется Крестный ход в сторону Спасо-Прилуцкого монастыря по реке Вологда в сопровождении полиции и спасателей.

К Крестному ходу могут присоединиться все желающие в нескольких точках.

Примерно в 11.20 можно присоединиться у храма святителя Николая во Владычной слободе, в 11.40 у храма Александра Невского, в 12.20 у храма святого Лазаря на Горбачевском кладбище.

В Спасо-Прилуцком монастыре по прибытии Крестного хода будет отслужен молебен у мощей святого.

Вся протяженность Крестного хода составит порядка 8 километров. Если спасатели запретят выходить на лед из-за теплой погоды, шествие пройдет по берегу реки.