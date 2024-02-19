В аварии у поселка Майский три человека получили травмы

[ Происшествия ]

В дорожной аварии у поселка Майский Вологодского округа три человека получили травмы. ДТП случилось накануне около восьми часов вечера на 10-м километре автодороги Вологда-Медвежьегорск.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, 19-летний молодой человек, управлявший автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь в сторону Вологды, не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего врезался в автомобиль такси Киа, которым управлял 37-летний мужчина.

В ДТП травмы получили три человека – водитель такси, а также два пассажира отечественного автомобиля. Как уточняет ИА «Вологда регион», у 18-летней девушки, сидевшей рядом с водителем ВАЗа, диагностирована черепно-мозговая травма и ушиб колена, аналогичные травмы у сидевшего сзади пассажира отечественного авто, у водителя такси травмирована рука.

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