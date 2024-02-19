«Северсталь» вырвала победу у «Нефтехимика» за 33 секунды до финального свистка

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в последнем домашнем матче регулярного сезона КХЛ.

Причем, череповчанам пришлось отыгрываться со счёта 0:2. Пропустив две шайбы в середине первого периода, «жёлто-чёрные» ответили двумя своими, дважды реализовав численное большинство. Под занавес стартовой двадцатиминутки это сделал Михаил Ильин, причем, ему для этого понадобилось всего 4 секунды. Во втором периоде Кирилл Пилипенко сравнял счёт.

В третьем периоде голов не было. Хотя в одном моменте после броска защитника череповчан Марка Барберио могло показаться, что шайба пересекла линию, но в действительности она ударилась сначала в штангу, а затем в перекладину. 2:2 после основного времени игры.

Победу же «Северстали» со счётом 3:2 принес гол Кристина Яроша за 33 секунды до конца овертайма. Отметим, что это первый успех череповчан при игре 3x3. До этого «сталевары» 13 раз уходили в дополнительное время, в пяти случаях из них терпели поражение, ещё 8 раз судьба матча решалась в серии послематчевых бросков.

«Мы встречались с сильной командой, которая ведёт борьбу за плей-офф. Соперник был очень мотивирован. Наша команда проявила характер. Уступая 2:0, вытащили матч. Отыграли здорово в концовке. Двигаемся дальше», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Череповчане набирают 78 очков и укрепляются на 5 строчке Западной конференции. Впереди у «Северстали» выездная серия, ближайший матч пройдёт во вторник против СКА. Дома команда сыграет уже в плей-офф.