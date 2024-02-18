Митрополит Вологодский Савва снялся в программе «Умники и умницы»

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва снялся в программе «Умники и умницы» на Первом канале. Ведущий передачи Юрий Вяземский пригласил архиерея стать судьей. Съемки проходили 16 февраля.

Впечатлениями об этом событии Митрополит Савва поделился на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте, а также опубликовал фотографии с процесса съемок.

"Дорогие мои вологжане, братья и сестры, уважаемые подписчики, сегодня сподобился великой чести побывать в студии передачи «Умники и умницы». Знаете, в свое время, когда я учился в школе и семинарии, я даже и не мечтал, что здесь когда-нибудь появлюсь, а тем более на месте судьи. Для меня это было сложно, но, тем не менее, возможно", - рассказал священнослужитель.