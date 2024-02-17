Отвалившиеся от грузовика колеса повредили три автомобиля под Вологдой

[ Происшествия ]

Авария произошла вчера вечером на 16 километре трассы Вологда – Тихвин – Р21 «Кола». По дороге двигался КамАЗ под управлением 41-летнего водителя из Удмуртии. В какой-то момент у грузовика отсоединились два колеса. Сначала они полетели в лобовое стекло автомобиля «Форд», затем в «Хендай», (обе машины ехали позади КамАЗа), после чего ударились об «Вольво» с автоцистерной, двигавшейся по полосе встречного движения.

В результате ДТП все три автомобиля получили повреждения. Из людей никто не пострадал.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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