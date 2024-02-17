В Вологде пройдет серия лекций об абстрактном искусстве

18 февраля в Доме вологодского масла стартует проект «Абстрактная весна». В рамках него состоится серия лекций и мастер-классов. Начало мероприятия в 14:00.

««Абстрактная весна» — это лекторий и яркая живопись в самой творческой компании в преддверии весны. Гостей ждёт краткий лекторий по абстрактному искусству, а также создание собственных уникальных произведений. Не упустите шанс дать волю творчеству», - сообщают в Доме вологодского масла.

Встречи будет вести известный вологодский живописец Александр Визарт. Александр родился в Вологде, закончил Череповецкий государственный университет. Также он изучал современное и классическое искусство в Лондоне, после чего начался его творческий путь как художника.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться.