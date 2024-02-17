В Вологде восстановят Спасо-Всеградский собор на площади Революции

[ Общество ]

В Вологде планируют восстановить Спасо-Всеградский собор. Такую инициативу выдвинули в рамках духовно-просветительского форума «Со-Трудничество». Идею поддержала епархия и Союз архитекторов России.

Спасо-Всеградский собор находился на территории современной площади Революции, а в 1972 году был разрушен. Сейчас ведутся поиски кирпича, из которого строили храм, чтобы использовать его при укладке фундамента.

«Когда будем закладывать фундамент, то этот кирпич ляжет в основу нового собора. В этом году также впервые в Вологде состоится фестиваль «Дерево в архитектуре». Мы договорились с президентом Союза архитекторов России о том, чтобы в рамках фестиваля за один день появился деревянный храм. У нас есть проект, и теперь мы ищем инвесторов для его реализации», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Это будет один из этапов восстановления церкви. Собор будет возводится на средства пожертвований, о старте сбора объявят в ближайшее время.

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