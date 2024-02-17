Наталья Шевченко победила в биатлонной эстафете на Всероссийской Спартакиаде

[ Спорт ]

Наталья Шевченко, стала победительницей в биатлонной эстафете 4x6 км на Всероссийской Спартакиаде, которая проходит в Златоусте.

Уроженка Сямженского района выступает сейчас за Свердловскую область. "Уралочки" выиграли эстафету 4x6 км, с семью дополнительными патронами, показав результат 1:13:06.1. Вместе с Шевченко в команде выступали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко. Наталья, которая была замыкающей в этой четвёрке, допустила промах в стрельбе из положения лежа, ушла на штрафной круг, но это не помешало ей прийти первой и финишировать с флагом. Второе место, с отставанием почти в минуту, заняла сборная Красноярского края, третьими стали белорусские биатлонистки.

Для Натальи Шевченко эта золотая медаль стала уже третьей на Спартакиаде. Ранее она заняла 1 место в индивидуальной гонке на 15 км, а накануне одержала победу в смешанной эстафете.

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