Сергей Воропанов заявил о планах создания в Вологде центра дайвинга

[ Общество ]

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил о том, что в областном центре может появиться свой центр дайвинга. С таким предложением к нему во время горячей линии с бизнесом обратился руководитель подводного клуба ВоГУ Михаил Махлин, который выиграл президентский грант на создание музея истории водолазного дела Вологодской области.      

«Для реализации проекта необходимо здание 300-350 квадратных метров с высокими потолками для удобного размещения каркасных бассейнов, чтобы, кроме теоретических знаний, обучать всех желающих дайвингу на практике», - пояснил Воропанов.

Мэр Вологды также заявил, что идея интересная и коллеги уже приступали к поиску в областном центре соответствующего помещения.

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дайвинг президентский грант
 

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