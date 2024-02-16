Сергей Воропанов заявил о планах создания в Вологде центра дайвинга

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил о том, что в областном центре может появиться свой центр дайвинга. С таким предложением к нему во время горячей линии с бизнесом обратился руководитель подводного клуба ВоГУ Михаил Махлин, который выиграл президентский грант на создание музея истории водолазного дела Вологодской области.

«Для реализации проекта необходимо здание 300-350 квадратных метров с высокими потолками для удобного размещения каркасных бассейнов, чтобы, кроме теоретических знаний, обучать всех желающих дайвингу на практике», - пояснил Воропанов.

Мэр Вологды также заявил, что идея интересная и коллеги уже приступали к поиску в областном центре соответствующего помещения.