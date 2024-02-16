Четверых вологжанок обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом

Два уголовных дел по статье «Мошенничество при получении выплат» возбуждено в отношении четырех вологжанок, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области. Женщины обналичивали материнский капитал.

31-летняя жительница Сокола в конце 2021 года решила обналичить и потратить материнский капитал. За помощью она обратилась к своей 50-летней знакомой. Женщина подготовила ряд поддельных документов на строительство частного дома. С этими документами сокольчанка обратилась в Пенсионный фонд, который выдал ей более 480 тысяч рублей.

50-летняя женщина аналогичным образом помогла и другой матери. В период с 2020-2022 годы фигурантка обналичила сертификат размером 693 тысяч рублей 24-летней владелице. После этого деятельность злоумышленницы была раскрыта полицией, а сама она заключена под стражу.

По подозрению в аналогичном преступлении задержана 41-летняя вологжанка. С 2020 по 2022 годы она обналичила семь сертификатов в сумме около 4 миллионов рублей.