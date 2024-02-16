О мифах и легендах литературного мира Вологды узнают жители города

17 февраля на ул. Козленской, д. 91 состоится встреча читателей и сотрудников газеты «Вологодский комсомолец» под названием «Легенда и Миф литературной Вологды». Начало в 15:00.

Мероприятие пройдет в формате круглого стола, на котором участники смогут рассказать о своей литературной молодости, опыте журналистской и творческой деятельности, а также встречах с выдающимися вологодскими литераторами. В рамках встречи прозвучат песни на стихи Николая Рубцова, Виктора Коротаева и других авторов, судьбы которых были связаны с газетой.

Свою историю издание ведет с 16 апреля 1938 года. Изначально газета выходила под названием «Сталинская молодежь», пока в июне 1956 года ее не переименовали в «Вологодский комсомолец». Это было молодежное печатное издание, которое в 60-е годы сплотило вокруг себя писателей, поэтов, художников и журналистов. Среди населения газета пользовалась большим авторитетом и являлась главным источником вологодской литературной школы. У газеты был самый высокий тираж среди всех региональных молодежных газет – свыше 60 тысяч экземпляров. Последний номер издания вышел в 1997 году.

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