Пьяный череповчанин избил коллегу, подумав, что тот предлагает ему наркотики

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. 39-летний череповчанин, оставшись дома один, позвал в гости 38-летнего коллегу, с которым они в течение нескольких лет поддерживают дружественные отношения.

Мужчины начали распивать спиртное. В какой-то момент гость пожаловался на боли в желудке. Хозяин квартиры предложил ему лекарства, однако тот отказался.

Вскоре оба приятеля сильно опьянели. Гость уснул на диване, а когда проснулся, увидел хозяина квартиры, протягивающего ему какие-то капсулы.

Испугавшись и разозлившись, что ему предлагают наркотики, мужчина нанес товарищу многочисленные удары руками в область головы, туловища и конечностей. Затем оба вышли на лестничную клетку, где гость повалил на пол хозяина квартиры и продолжил избивать.

38-летнего череповчанина обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и сказал, что сожалеет о содеянном.

Пока потерпевший находился в больнице, приятель передал его жене 10 тысяч рублей под расписку в счет компенсации морального вреда.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.