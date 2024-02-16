Груженый бревнами лесовоз опрокинулся в Вологодском округе

В Вологодском округе лесовоз КАМАЗ с прицепом, груженый бревнами, опрокинулся на дорогу. Происшествие случилось сегодня на 9-м километре дороги Вологда-Норобово. По информации регионального УМВД, легковой автомобиль Лада Ларгус, выезжая со второстепенной дороги, не уступил КАМАЗу дорогу. В результате ДТП опрокинулся прицеп, бревна раскатились по проезжей части.

«Водитель легкового автомобиля отказался от госпитализации и дальнейшего обследования, хотя медики предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия», - уточнили в региональном УМВД.