Груженый бревнами лесовоз опрокинулся в Вологодском округе

[ Происшествия ]

В Вологодском округе лесовоз КАМАЗ с прицепом, груженый бревнами, опрокинулся на дорогу. Происшествие случилось сегодня на 9-м километре дороги Вологда-Норобово. По информации регионального УМВД, легковой автомобиль Лада Ларгус, выезжая со второстепенной дороги, не уступил КАМАЗу дорогу. В результате ДТП опрокинулся прицеп, бревна раскатились по проезжей части.   

«Водитель легкового автомобиля отказался от госпитализации и дальнейшего обследования, хотя медики предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия», - уточнили в региональном УМВД.

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