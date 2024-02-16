Многодетные семьи Вологодчины хотят освободить от налога на транспорт

Такой законопроект врио губернатора Георгий Филимонов внес на рассмотрение в парламент.

«Мы продолжаем расширять меры поддержки для многодетных семей. Законопроект предусматривает освобождение от транспортного налога многодетные семьи, которые пользуются легковым автомобилем мощностью до 150 лошадиных сил включительно. При превышении мощности сумма налога будет уменьшена на 5250 рублей. Эта льгота затронет более 20 тысяч многодетных семей», - рассказал врио губернатора.

Георгий Филимонов отметил, что такая мера поддержки может быть предоставлена в отношении только одного легкого автомобиля на выбор налогоплательщика.

Согласно отчету налоговой, 88% легковых автомобилей, принадлежащих жителям региона, имеют мощность до 150 лошадиных сил, поэтому большинству многодетных семей будет доступно освобождение от налога.

Новшество предлагают ввести с 1 января 2024 года. Фактически налогоплательщики смогут воспользоваться льготой в 2025 году за 2024 год.